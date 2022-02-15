جدة - نرمين السيد - وتضمن الموتمر الإعلان عن الإنجازات التى حققتها النقابة خلال الأربع سنوات الماضية، كذلك البرنامج الانتخابى للفترة المقبلة.
وتضم القائمة 11 عضوًا، بينهم النقيب هانى ضاحى، فضلاً عن 7 شعب.. حيث تضم شعب (كهرباء - ميكانيكا - مدنى - عمارة) 8 أعضاء.. وتضم شعب (كيمياء - بترول - غزل ونسيج) 6 أعضاء.
وتضع القائمة برنامجًا طموحًا للنهوض بالمهندسين المصريين شبابًا وشيوخًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. «مهندسون فى حب مصر» تعلن مشاركتها فى انتخابات النقابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.