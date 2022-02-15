عاجل .. «مهندسون فى حب مصر» تعلن مشاركتها فى انتخابات النقابة

جدة - نرمين السيد - وتضمن الموتمر الإعلان عن الإنجازات التى حققتها النقابة خلال الأربع سنوات الماضية، كذلك البرنامج الانتخابى للفترة المقبلة.

وتضم القائمة 11 عضوًا، بينهم النقيب هانى ضاحى، فضلاً عن 7 شعب.. حيث تضم شعب (كهرباء - ميكانيكا - مدنى - عمارة) 8 أعضاء.. وتضم شعب (كيمياء - بترول - غزل ونسيج) 6 أعضاء.

وتضع القائمة برنامجًا طموحًا للنهوض بالمهندسين المصريين شبابًا وشيوخًا.