خريجو الأزهر بالهند: الجيل الجديد بحاجة للإرشادوتزويدهم بالتعاليم الإسلامية

جدة - نرمين السيد - قال أمين عام فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالهند الدكتور محمد شهاب الدين الأزهرى، إن توعية الجيل الجديد وتزويدهم بالعلم والقرآن أمر ضرورى لإنقاذهم من الوقوع فى براثن الشرك والتطرف.





جاء ذلك فى كلمة أمين عام فرع المنظمة بالهند خلال ندوة عقدها، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "تربية الجيل الجديد على أسس دينية سليمة" ضمن جهود الفرع لتثقيف الشباب اجتماعيا ودينيا.

وأشار إلى أن الجيل الجديد بحاجة شديدة إلى الإرشاد والتوجيه، وتزويدهم بـ التعاليم الإسلامية الصحيحة، وغرس قيم التسامح لحمايتهم من الوقوع فى براثن الجماعات الإرهابية.

وأكد أن الجهل وعدم التعلم يؤدى إلى العنف والتطرف، محذرا الشباب من خطر الانقياد وراء ادعاءات الجماعات المتطرفة.. وأشار إلى ضرورة التعرف على المنهج الأزهرى المعتدل.