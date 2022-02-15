عاجل- هانى ضاحى: وضعنا آليات جديدة للترقى بالنسبة للمهندسين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال نقيب المهندسين، إن المجلس حدد آليات جديدة للترقى بالنسبة للمهندسين، حيث سيتم إضافة تعريفات جديدة للمهندسين معتمدة على عدد سنوات الخبرة، مضيفًا: "هيبقى فيه نوع من أنوع الترقى للمهندسين، مثل مهندس ومهندس متخصص ومهندس استشارى".

وأضاف ضاحى: "أصدرنا نماذج فى قانون التصالح وكانت مؤمنة غير قابلة للتزوير، وقولنا كمان فى لايحة مزاولة المهنة شق مهم جدًا وهو أخلاقيات المهنة، وهو جاهز وفى مرحلة الصياغة النهائية".

ومن المقرر أن تجرى انتخابات نقابة المهندسين لرؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات، وذلك يوم الجمعة 25 فبراير الجارى، على أن أن يكون يوم الجمعة 4 مارس المقبل هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

وستجرى الإعادة على منصب النقيب يوم الجمعة 11 مارس، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.