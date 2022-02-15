لجنة الجغرافيا بالأعلى للثقافة تنظم محاضرة حول «التوعية بتغيرات المناخ»

جدة - نرمين السيد - تنظم لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة؛ وبالتعاون مع الدكتور صبحى نصر رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، محاضرة حول "التوعية بتغيرات المناخ" ويلقيها الدكتور عبدالمسيح سمعان مقرر اللجنة وأستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، بعد غد الخميس، بمقر جمعية المستثمرين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان.





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