/679631/تهنئة-للعروسين-محمد-ومي-بمناسبة-الزفاف-السعيد

في ليلة من ألف ليلة وليلة اجتمع فيها الأهل والأحباب وعلى أنغام طبول الفرح والسعادة تم عقد قران وزفاف الآنسة مي عماد الدين رسلان خريجة كلية النظم والمعلومات الإدارية إلى محمد صبحي عيد. الصحفي بجريدة وبوابة الوفد، ونجل الكاتب الصحفي الراحل صبحى عيد معروف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تهنئة للعروسين محمد ومي بمناسبة الزفاف السعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.