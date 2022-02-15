/679629/الفار-يحرم-الزمالك-من-هدف-التقدم-على-سموحة-بالشوط-الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين الزمالك وسموحة بالتعادل السلبي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حاول الفريقين طوال أحداث الشوط الأول، من تسجيل أول أهداف اللقاء، ولكن لم يستطع الطرفين ترجمة سيل الهجمات لهدف، ليحسمه التاعدل السلبي.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.

تشكيل سموحة أمام الزمالك:

في حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: رجب نبيل، خالد عبد الفتاح، أحمد حكم، محمد شكري.

الوسط: محمد "كناريا"، محمود حليمو، محمد عبد العاطي، عبد الكبير الوادي.

الهجوم: ليا سيلا، حسين فيصل.

تشكيل الزمالك امام سموحة:

محمد عواد في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة.

في الوسط: إسلام جابر ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

في الهجوم: عمر السعيد.

بينما يجلس على. دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمد أشرف روقا ومحمد طارق وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري ومحمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو.

قائمة سموحة لمواجهة الزمالك بالدوري:

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح

خط الدفاع: رجب نبيل وخالد عبد الفتاح وأحمد حكم وأحمد جمال ومحمد شكرى وحمدى علاء.

خط الوسط: كناريا ومحمود حليمو ومحمد عبد العاطى ومصطفى الخواجة وعبد الكبير الوادى وصديق أوجولا وأبو بكر ليادى واليا سيلا وجيروم فليب.

خط الهجوم: الكسندر أمير عادل ومحمد نادى وأحمد حمص.

قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

في حراسة المرمي: محمد عواد –محمد أبو جبل- السيد عطية

في خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني –محمود الونش- محمد طارق- عبدالله جمعة- محمد عبد الشافي- أحمد فتوح- حكزة المثلوثي

خط الوسط: إمام عاشور- أشرف روقا- ماجد هاني- يوسف أوباما –إسلام جابر-أحمد زيزو- محمد أوناجم- شيكابالا – أشرفب بن شرقي –رزاق سيسية.

في خط الهجوم: عمر السعيد –سيف الجزيري –حسام أشرف.