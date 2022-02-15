قنوات مفتوحة ناقلة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

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تزداد عمليات البحث في الساعات الجارية على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد، في الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، في العاشرة مساء، والتي يشهد عليها ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتبث قنوات ليبيا الرياضية مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد، على القمر الصناعي النايل سات.

غياب راموس وغياب سجل التهديف

يغيب الإسباني سيرخو راموس مدافع الفريق الفرنسي باريس سانجيرمان وريال مدريد السابق، وذلك بسبب تعرضة للإصابة في الركبة، حيث لم يقدم اللاعب المستوي الذي كان من المتوقع أن يظهر فيه منذ الأنضمام إلي باريس وترك جدران الملكي لأنه كان صاحب الأهداف الحاسمة والمشاركات العديدة والبطولات الكثيلرة التي حصدها طوال تواجده مع الفريق الإسباني.

يبحث الأرجنتيني ليونيل ميسي صانع ألعاب باريس سان جيرمان، في لقاء اليوم عن التهديف في شباك ريال مديري، والتي غاب عنها منذ 4 أعوام، قبل رحيله من برشلونة في بداية الموسم الجاري، وغيابه عن مواجهة كلاسيكو الأرض.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وريال مدريد

ألتقي باريس سان جيرمان وريال مدريد في 10 مواجهات ، من خلالهم استطاع ريال مدريد من تحقيق 4 انتصارات، فيما باريس فاز فى 3 مواجهات ، وحضر التعادل في 3 مباريات.

علق الإسباني سيرخو راموس المدير الفني، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على نتيجة قرعة دور الثمن نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سيرخو راموس قائد الأمس عدو اليوم

‏وقال سيرخيو راموس : "أتمنى لو واجهنا فريق آخر، لدي الكثير من المودة تجاه ريال مدريد وهذا لن يغير شيئاً، سأفعل كل ما في وسعي لمساعدة فريقي باريس ".

وأضاف: ‏"عندما كنت في الطائرة علمت ان المان يونايتد هو خصمنا كنت متحمساً لذلك ولكن عندما وصلت تفاجأت بان الخصم اصبح ريال مدريد ، كانت أمنياتي غير ذلك لكن هذا هو حال كرة القدم ".

واختتم: ‏"انا وميسي لاعبون خضنا الكثير في عالم الكرة وحصلنا على بطولات عديدة والآن نحن في باريس لمواصلة هذه النجاحات ".