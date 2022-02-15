وزيرة البيئة تلتقي المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية

التقت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسيد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية لبحث التعاون المشترك وإمكانيات الوكالة للمشاركة فى قمة تغير المناخ (COP27) والتي تستضيفها مصر نهاية العام الجاري بشرم الشيخ من خلال تقديم الدعم الفني والخبرة فى تحويل الطاقة وذلك على هامش معرض مصر الدولي للبترول.

أكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء أن مصر على أتم استعداد لاستقبال واستضافة قمة المناخ المقلبة وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء كما توجد ٣ لجان تعمل حاليًا وهى لجنة سياسية فنية وأخرى تنظيمية ولوجستية ولجنة خاصة بالماليات ويقوم برئاسة المؤتمر والتنسيق له وزيرا الخارجية والبيئة.

وأشارت وزيرة البيئة أن مصر على الجانب الوطني لديها استراتيجية وطنية للتصدى بفاعلية لآثار وتداعيات التغير المناخي وتعمل على تحديث وتطوير مساهماتها المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات ونعمل أكثر على تطوير الطاقة المتجددة ولدينا استراتيجية الهيدروجين الأخضر بقيادة وزير الكهرباء والطاقة، مضيفة أننا نود أن نطلق مبادرة أو مبادرتين حول التحول للطاقة حيث بحثت إمكانية تطوير ذلك من خلال تقديم الدعم الفني والخبرة.

كما أكدت وزيرة البيئة أننا نهدف فى مؤتمر تغير المناخ (COP27) تنفيذ قرارات جلاسكو من الشركاء وتحقيق أهداف التكيف، والعمل على دعم الدول النامية في أفريقيا بمساعدة الدول المتقدمة من خلال التمويل.

من جانبه أشار السيد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ (COP27) لتمثيل أفريقيا، مبديا استعداد الوكالة لمساعدة مصر فى تنظيم واستضافة هذا الحدث الهام وتقديم الدعم الفني والخبرات لمصر فى الموضوعات الخاصة بقطاع الطاقة، مشيرا أنه خلال قمة المناخ القادمة (COP27) سيكون الهدف هو وضع بعض الاستثمارات فى مجال التكيف.