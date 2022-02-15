فحص وعلاج 13 ألف طفل ضمن مبادرة «ضعف السمعيات» بالمنيا

جدة - نرمين السيد - واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج ضعف السمع للأطفال حديثى الولادة، والتى أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، حرصا على سلامة وصحة الطفل المصرى.





من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، وأنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبى على 13 ألف و520 طفلًا حديث الولادة خلال شهر يناير الماضى، بالإضافة إلى أنه تم فحص 284 ألف و202 طفل حديث الولادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية شهر يناير الماضى.

وأشار الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إلى أنه فى حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقى العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الكشف والعلاج مجانا بالكامل.