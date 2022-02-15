مفتى أوكرانيا يلجأ للأزهر فى 3 ملفات هامة

جدة - نرمين السيد - استعرض مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وخلال الزيارة، جهوده فى مواجهة الأفكار المتطرفة ومتابعاته الدؤوبة لأنشطة التنظيمات الإرهابية فى العالم أجمع، حيث عرض مشرفو المرصد آلية العمل داخل وحدات المرصد الذى يضم 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، من خلال شرح مفصل للمهام التى يؤديها الباحثون فى تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التى تبثُّها الجماعات الإرهابية، إلى جانب مواجهة ظاهرة "الإسلاموفوبيا".

كما تم الحديث عن أحدث إصدارات المرصد التى تناولت عددًا من القضايا، مثل: التطرف، اللاجئين، وخطاب الكراهية، إلى جانب التوصيات التى توصل إليها باحثو المرصد لحل إشكالات يعانى منها عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب الترجمات التى نشرها المرصد مؤخرًا.

وأشاد "تميم" بجهود مرصد الأزهر فى مجال مكافحة الأفكار المتطرفة ورصد تحركات التنظيمات الإرهابية عالميًا وتفنيد ما تروجه تلك التنظيمات من أفكار حفاظًا على عقول الشباب والنشء من الانسياق ورائها.