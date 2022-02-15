عاجل- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا (بالاسم ورقم الجلوس)

جدة - نرمين السيد - أصبحت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2022 عن الفصل الدراسى الأول، محل بحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور فى المحافظة على مدار الأيام الماضية، خصوصًا بعد اقتراب موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل أسامة القاضى من اعتمادها بشكل رسمى خلال الساعات القليلة المقبلة.





نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، السبب فى تأخرها يرجع لتكرار مراجعة أعمال التصحيح النهائية لجميع درجات الطلاب حتى لا يظلم أحد من الطلاب من تصحيح أوراق الامتحانات، وبعد عملية المراجعة بدقة من القرر إعلان المحافظ عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، ستكون فى متناول الطلاب وأولياء الأمور بعد اعتماد المحافظ لها، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها من خلال الموقع الرسمى لمحافظة المنيا على موقع الإنترنت اضغط هنا، والدخول بعدها على أيقونة نتائج امتحانات الطلاب واختيار نتيجة المرحلة الإعدادية واختيار الشهادة الإعدادية ثم تحديد الفصل الدراسى ليتم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2022.

كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا؟

ويتيح الموقع الرسمى للمحافظة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2022، بالاسم ورقم الجلوس فى سهولة ويسر وذلك فى إطار التسهيل على المواطنين فى الحصول على نتائج ابنائهم فى الشهادة الإعدادية، دون بذل أى مجهود.

بخطوات بسيطة وسهلة يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، دون عناء، وذلك فى إجراء سهل قدمته المحافظة للأولياء الأمور والطلاب، فبمجرد وضع الاسم ورقم الجلوس يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 222.