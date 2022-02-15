بعد هجومه عليها.. إلهام شاهين لـ دوت الخليج:«مين أحمد فلوكس دا»

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هاجم الفنان أحمد فلوكس النجمة القديرة إلهام شاهين، بعد تصريحاتها الجريئة عن القبلات في الأفلام والمشاهد الرومانسة التي قامت بها فنانات الزمن الجميل.

دوت الخليج يرصد رد النجمة إلهام شاهين على هجوم الفنان أحمد فلوكس عليها.

إلهام شاهين ترد على هجوم أحمد فلوكس عليها

وخرجت إلهام شاهين عن صمتها لترد على هجوم فلوكس عليها من خلال موقع «دوت الخليج»، حيث قالت في تصريح خاص: "لا تخبروني عمن يكرهني واتركوني أحب الجميع.. رسول الأمة يقول لا تنقلوا لي شئ عن أصحابي فأنني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر".

وتابعت: "الحياة لا تستحق لحظة زعل.. أحمد فلوكس مليش علاقة بيه ولا عمري اشتغلت معاه، أنا مردش على الناس دي.. كده هدي أهمية لكلامه وكأن كلامه دا ليه أهمية يعني، مين دا بالنسبة للفنانات".

أحمد فلوكس يفتح النار على إلهام شاهين

كان فلوكس فتح النار على إلهام شاهين من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "بعيدًا عن معزتك و معزة أخواتك عندي و أني بعتبرك بميت راجل لاهلك و اللي عملتيه ليهم كلهم.. بس ممكن أستاذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده".

وأردف: "البوسه بنعتبرها حاليا منافيه للاداب.. امال امتي يا فندم نعتبر الشي منافي للاداب، لما نلاقي العيل نازل و بشهاداته كمان هنا يبقي سفاله مثلا، طب سيبك من ده كله.. الدين ايه! الشاشه دي بتربي اجيال و بتشكل وجدان مش بتربي وحوش و بتعمل اوضاع".

أحمد فلوكس ينتقد المشاهد الجرئية بالفن

وأضاف: "احيه و علي كده بقي احنا نعتبر الأفلام السكس لافلام تثقيفية تعليميه إرشاديه الغرض منها التعليم و التمرين و انها افلام هادفه.. اقسم بالله انا هادفه في البرد من كتر الانفعال، سامحيني انا بحبك بس مابقتش قادر استحمل.. يا جماعه الشيطان نفسه مش مصدق اللي احنا كابشر بنعمله و بيستغفر ربنا".

واختتم أحمد فلوكس حديثه قائلًا: الأفلام بقت مرجعيه و النوافل بقت مهرجانات و الزكاه بقت نقطه و الحج بقي تشكيل، اسف جدا و مش عاوز اسمع كلمه حريه الفن، حريه الفن دي ابقي اشرحها لامك ليله الدخله مش لينا احنا.. و مش عايز اسمع كلمه حريه التعبير.. لان حريه التعبير باردو اشرحها لامك يوم الدخلها و ازاي تعبر بجميع الاصوات اما للشعب لا، كفايه حريات".