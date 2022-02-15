/679580/وزير-الري-يحذر-أمام-محلية-النواب-من-التعدي-علي-الأراضي-الزراعية-ويكشف-مطالب-مصر-بشأن-سد-النهضة

حذر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية من خطورة التعديات على الأراضي الزراعية، خاصة انها تسببت في خسارة مصر ما يقرب من ٢ مليون فدان وهو ما تسبب في تلوث البيئة، والتأثير في تغير المناخ مما يتطلب منا تعويض ما ضاع من الأراضي لأن نصيب الفرد تراجع كثيرا.

دوت الخليج

وزير الري يحذر من التعدي على الأراضي الزراعية

وأكد خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أن مصر تدعم التنمية في القارة الافريقية ولسنا ضد بناء السدود، بل شاركنا في بناء بعضها ببعض الدول الإفريقية، ولكن ما نطالب به هو أن يكون هناك اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة.

واشار الي أن التغيرات المناخية تسببت في جفاف كبير في بعض المناطق، مشيرا إلى أن شرق أفريقيا يشهد جفاف في مناطق عديدة، موضحا أنه لا شك من أن التغيرات المناخية تتسبب في تلوث المياه.

وقال وزير الري: نستعد للأحداث المناخية المتطرفة سواء الجفاف الشديد أو الفيضانات الكبيرة، ونضع سيناريوهات للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب سطح البحر وهناك مشروعات أخرى لحماية الدلتا، مؤكدا تخزين حصاد السيول للاستفادة بها وهناك جهود كبيرة تتم على الأرض.

وأكد الوزير أن المتابعين للتجربة المصرية في ترشيد استخدام المياه يشيدون بها، قائلا: الدولة تقوم بجهود لتحلية مياه البحر منذ عام ٢٠١٦ والتنمية على ساحل البحر المتوسط والأحمر.