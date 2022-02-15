/679577/خالد-مشهور-معرض-مصرالدولي-للبترول-أصبح-قبلة-مهمة-على-أجندة-الطاقة-الدولية

أشاد النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب، و امين سر لجنةً الطاقةً، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجيس ٢٠٢٢ .. والذى يشهد مشاركة دولية ومحلية واسعةً من وزارء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز .

دوت الخليج

معرض مصر الدولي للبترول

واكد النائب خالد مشهور،ان المعرض يعد أهم تجمع دولى وإقليمي لصناعة البترول والغاز فى منطقتي شمال افريقيا والبحر المتوسط .. وأصبح قبلة وتاريخا مهما على أجندة الطاقة الدولية، إضافة إلى ان حرص الرئيس السيسى على افتتاح المعرض سنويا يبعث رسالة واضحة على دعم الدولة المصرية لهذا القطاع الحيوى وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين .

واشار مشهور الى ان النسخة الحالية من المعرض تكسب أهمية خاصة فى ظل ما تتطلبه الفترة الحالية من تنسيق وتواصل لمصر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لانجاح القمة العالمية للمناخ التى تستضيفها شرم الشيخ العام الحالى.

تجدر الإشارة إلى أن منظمات الأعمال، متمثلة فى جمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، رفضت قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

وكان البنك المركزي، أصدر قرار يفيد بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط ، بدء من 13 فبراير ٢٠٢٢ن موضحين أن القرار صدر دون أخذ رأي منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطه الأقتصادية والاستثمار، خاصة بعد تأكيد كافة منظمات الأعمال لإستعدادها لمعاونة الحكومة في تبني السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام ولكن بالآليات التي لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها.