/679572/قلدت-سعاد-حسني-دانا-حمدان-تسترجع-ذكريات-لقاء-تلفزيوني-للسندريلا-فيديو

قامت دانا حمدان بإسترجاع ذكريات لقاء تلفزيوني حلت فيه السندريلا سعاد حسني كضيفة، وتقصمت دورها في فيديو مدته 30 ثانية على تطبيق تيك توك، وأعادت نشره على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام بنفس الملابس والميك اب وتسريحة الشعر، وسألت المتابعين هل قامت بتمثيل دورها بشكل صحيح أم لا.

دوت الخليج يرصد لكم تقليد دانا حمدان لسندريلا الشاشة العربية سعاد حسني في أحد اللقاءات التلفزيونية لها وذلك خلال السطور القادمة.

دانا حمدان تقلد سعاد حسني

ظهرت دانا حمدان في فيديو تقلد فيه الراحلة سعاد حسني، والذي نال إعجاب المتابعين بشكل كبير، نظرًا لتقمصها الدور وإستعانتها بنفس الملابس وتسريحة الشعر والميك اب.

تعليقات متابعيها حول فيديو التقليد

جاءت التعليقات حول فيديو تقليد دانا حمدان للسندريلا سعاد حسني متفاوتة بين الإعجاب وعدم الإعجاب، ولكن غلب على التعليقات الإعجاب بهذا الفيديو الذي وصفه ابعض بأنه طريف.

وفي تعليق لأحد المتابعين لدانا حمدان قال: تحفه ❤️❤️❤️❤️❤️.

وقال تعليق آخر عن هذا الفيديو، وكان محتواه: شبها فعلا اوي، انت بتجنني وقمر ربنا يرحمها ويغفرلها.

وعن تعليق آخر بشأن فيديو تقليدها لسعاد حسني، قال: بحبك اوي وبحب كل الفلوجز واي فيديو بتنزليه واحسن واحده تعمل سعاد حسني.

اما عن تعليق آخر لأحد متابعي دانا حمدان على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قال: اتفرجت على اللقاء ده وفعلا قريبه منها يا دندون.

وفي تعليق غير راضي عن تقليدها للفنانة الراحلة سعاد حسني، قال: فرق بين السما والأرض

وفي تعليق آخر ينصحها بعد تقمص شخصية أي ممثل، والتحلي بشخصية فريدة، وكان محتواه: إنت لطيفة وليكي شخصيه مستقله لكن بلاش تقليد سعاد حسني إنت بعيده عنها في الملامح والتكوين الجسماني هتخسري كتير لو قربتي منها .. بلاش .. سعاد حالة خاصة.

معلومات عن دانا حمدان

ولدت دانا يوم 1 يوليو عام 1979، وهي ممثلة ومصممة أزياء أردنية من أصل فلسطيني، كما تعتبر واحدة من الموهوبات في مجال تصميم الأزياء في الوطن العربي، وذلك على خلفية مشاريعها المميزة التي تتعلق بالأزياء والفنون، كما خاضت تجربة التمثيل في أحد الأعمال الإماراتية.

حصلت على شهادة من أكاديمية أب تو دايت التي تقع في ميلانو الإيطالية، وبعد دراستها استقرت في دبي منذ عام 2010 وعملت كمصممة أزياء، وأشرفت على عدة برامج تلفزيونية منها «زفة» الذي تدور فكرته على مساعدة العروس في تحضيراتها للزفاف المنتظر عبر العديد من المراحل التي يتولى تجهيزها نخبة من الأخصائيين.

تحب التنوع في مجال الأزياء فهي لا تتخصص في خط معين، وتعلل ذلك بأنها تريد أن تبقى على تواصل مع كل ما يجري في هذا المجال لأن الأزياء سلسلة مترابطة معاً.