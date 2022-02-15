اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم 24 ساعة

قرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، إرسال خطاب للفيفا للمطالبة بتأجيل مباراة الإياب بين منتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، لتقام المباراة يوم 29 مارس المقبل بدلا من 28 من نفس الشهر.
وتلقى اتحاد الكرة ، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحدد فيه يومي 25 و 28 مارس لمواجهتي مصر والسنغال في تصفيات الدور الحاسم لكأس العالم 2022.
وتقام مباراة الذهاب في ستاد القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب دياموند الأولمبي بالسنغال وتم تحديد الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة موعدا للمباراتين.
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