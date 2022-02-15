عاجل- قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة 8 ساعات (الموعد والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وكشف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قطع الخدمة عن مدينة البدرشين والقرى التابعة لها لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة 8 مساء يوم الجمعة 18 فبراير 2022 إلى الساعة 4 صباح يوم السبت 19 فبراير 2022.

وأوضح بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أن أن قطع الخدمة يأتى للبدء فى تنفيذ أعمال العمرة السنوية بالخزانات الأرضية "خزانات مياه المرشحة وبيارة العكرة" بمحطة مياه البدرشين.

ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة البدرشين بالمتابعة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف للإلتزام بالجدول الزمنى المحدد وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية عقب الإنتهاء من أعمال الصيانة.

وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، منوهة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.