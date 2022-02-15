عاجل- الشهر العقارى تصدر بيانا بشأن منظومة التوثيق الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، التزام جميع مكاتب وفروع التوثيق المطورة بنظام المحررات الإلكترونية، والاستعاضة عن الدفاتر الورقية بالدفاتر الإلكترونية المحفوظة على الحاسب الآلى. يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنفيذ مشروعات التحول الرقمى، واستمرارا لخطة وزارة العدل فى تطوير وميكنة مكاتب وفروع توثيق الشهر العقارى على مستوى الجمهورية. يأتى هذا الإعلان عن نهاية العصر الدفترى والورقى بجميع المكاتب والفروع المطورة واستبدالها بأجهزة الحاسب الآلى، تنفيذا وتفعيلا لقرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 4730 بتاريخ 14-7-2020 . ​جديرُ بالذكر أن وزير العدل، أمر فى وقت سابق بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى للتحقق من مدى التزام مكاتب وفروع التوثيق المطورة على مستوى الجمهورية بتطبيق القرار المذكور. كما كلف لجنة من المصلحة لإنشاء إدارة التدريب والبيانات داخل الهيكل التنظيمى لمصلحة الشهر العقارى نهوضا واهتماما بتطوير العنصر البشرى واستمرار التحول إلى الميكنة على نحو يسهم فى تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

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