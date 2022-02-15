/679575/إطلالات-مثيرة-لـ-هيفاء-وهبي-بالأحمر-الناري-آخرهم-في-عيد-الحب

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدلًا واسعًا بإطلالتها الجريئة في عيد الحب الذي احتفلت به أمس الإثنين الموافق 14 فبراير.

تحيا مصريرصد إطلالات هيفاء وهبي الجريئة بالأحمر

إطلالتها بعيد الحب

احتفلت وهبي بعيد الحب على طريقتها الخاصة، حيث خضعت لجلسة تصوير بأحضان الدبدوب، فخطفت الأنظار إليها بفستان أحمر ناري مفتوح من الأمام يكشف عن ساقيها.

أبرز هذا الفستان جمالها الأنثوي، واعتمدت ميكاب بالألوان الصارخة وشعر منسدل، فضلًا عن الاكسيسوريز التي أضافت لإطلالتها.

إطلالتها برأس السنة 2022

وظهرت هيفاء وهبي من قبل بإطلالة أنثوية مثيرة، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياجًا لافتًا أبرز جمال ملامحها لتهنئ جمهورها بالعام الجديد، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

إطلالتها بحفلتها في مصر

على الصعيد الآخر، انتشرت أنباء تُفيد بأن هيفاء وهبي قد تزوجت من رجل أعمال سعودي، وقدم لها مهرًا كبيرًا وذلك أثناء تواجدها في مصر مؤخرًا.

وكشف مصدر لموقع دوت الخليج، حقيقة الأمر، وقال: "كل شوية اشاعات تطلع عليها ومش أول مرة يطلع عليها اشاعة جواز، والخبر ده عاري تمامًا من الصحة، وهيفاء لو اتجوزت هتطلع تقول".

وتابع المصدر حديثه: "هيفاء وهبي حاليًا في فرنسا حيث تصور فيلمها الجديد المقرر أن يعرض في عيد الفطر المقبل، وتسعى هي وطاقم العمل بالانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان".

وكشفت الفنانة هيفاء وهبي عن مشاركتها في فيلم يحمل اسم فوق برج ايفل، وشاركت هيفاء صورة لسيناريو الفيلم عبر خاصية ستوري بي بموقع الانستجرام، وعلقت قائلة: ومضيت عقد الفيلم الجديد مع الأستاذة ريمون رمسيس، وأحمد خالد موسى، وهنبدأ تصوير أول أيام السنة الجديدة في باريس.. الله يتمم على خير.

فيلم «فوق برج إيفل» بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ومحمد سلام، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي واجتماعي، وسيتم تصوير معظم مشاهدة بالعاصمة باريس في فرنسا، بداية عام 2022.