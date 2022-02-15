/679570/أحدث-ظهور-للفنانة-حلا-شيحة-بالحجاب-في-حفل-عيد-ميلاد-شقيقتها-صور

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد أختهم رشا شيحة بمناسبة عيد ميلادها، وثد نشرت صور تجمعها برشا شيحة وحلا شيحة الذي يعد أول ظهور لها بالحجاب، وشاركتهم مع متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم جلسة تصوير هنا شيحة وحلا شيحة مع أختم رشا شيخة بمناسبة عيد ميلادها.

عيد ميلاد رشا شيحة

نشرت هنا شيحة صور لها في أجواء أسرية وكان معها في الصور كلًا من هنا شيحة وحلا شيخة في أحدث ظهور لها بالحجاب، وكانت الأجواء مرحة ومفعمة بالأمل.

هنا شيحة ومسلسل راجعين يا هوا

وفي سياق آخر، قد نشرت الفنانة هنا شيحة خلال الأيام القليلة السابقة، صورة لها من كواليس مسلسلها الجديد راجعين يا هوى، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وكشفت فيه اسم شخصيتها في هذا العمل، وهو “فريدة”، وعلقت عليها قائلة: فريدة راجعين_ياهوى رمضان 2022.

مسلسل راجعين يا هوا

ويعتبر مسلسل «راجعين ياهوا» من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.

ويشارك في بطولة مسلسل «راجعين ياهوا» بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلًا من إسلام إبراهيم، أنوشكا، وفاء عامر، والعمل من إنتاج شركة أروما، وعلى الصعيد الآخر، كشفت الفنانة هنا شيحة عن سر حبها الشديد للمكوث في مدينة الجونة، مشيرة إلى أن التحرر من القيود هو أحد تلك الأسرار التي تجعلها تشعر فيها بالراحة.

هنا شيحة ومدينة الجونة

وقد صرحت الفنانة هنا شيحة خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، قائلة: مهرجان الجونة هو بيتي الثاني من زمان، وأنا بحب الجونة وعلى طول فيها من بداية تدشينها في عام 1996، وكنت صغيرة وطفلة، مضيفة أن الجونة بلد ساحر وهوائها نظيف خالي من الرطوبة.

وتابعت هنا حديثها عن الجونة قائلة: بحب لما أجي فيها أفصل وأشد الفيشة، لأني ببقى حرة فيها من غير قيود ومحدش مركز معايا ولا بيبص عليا، وفي الآخر وظيفة الفنان بطبيعتها بتضعه تحت دائرة الضوء بما يترتب عليه مواجهة الاحتكاك مع الشارع دائمًا، حد يقلي ممكن نتصور أو نتكلم وساعات كبني أدمة رغم كوني فنانة مش ببقى عاوزة وأنا باكل ألاقي حد عاوز يتصور في أوقات كتيرة، ولازم يبقى فيه وقت بتاعي أكون فيه وسط ولادي وأصحابي ومش عايزة أركز هلبس إيه والميكاب ايه هيكون عامل إزاي.