/679562/أحمد-السجيني-يجب-تعزيز-مستهدفات-التنمية-في-المحافظات

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: أشعر بحالة اطمئنان لما توصلت إليه جهود الحكومة ممثلة في وزارتي الرى والتنمية المحلية فى عدد من الأمور المتعلقة باختاصات الوزاراتين، في ظل وجود بروتوكول التعاون بين الرى والتنمية المحلية بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي.

حضور وزاري

ورد ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة، المحلية بمجلس النواب اليوم، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، لاستعراض بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية ، والموارد المائية والري للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ، ومراجعة بنود هذا البروتوكول في ضوء المنشور الوزاري رقم ( 4 ) لسنة 2017 ، بشأن الضوابط المقترحة لعمل التغطيات للمجاري المائية.

وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقاً للاستخدامات التنموية المتاحة ، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الإثنين الموافق 31 من يناير سنة 2022 في هذا الشأن.

تكثيف التنسيق

واستطرد السجيني: يسعى النواب لزيادة التنسيق مع الحكومة بما يدعم خطط الدولة للتنمية، في المحافظات تحديدا، وذلك مع إبداء الملاحظات على أي من الأوجه التي تستحق الاستفسار والمتابعة، فالبروتوكول بين الوزارتين لم يبلغ مستهدفاته حتى الآن.

اختتم السجيني: لنا أن نستفسر: ما المنفعة التى ستعود على المحافظات من هذا البروتوكول؟ خاصة وأن البروتوكول خطوة جيدة ولكن التنفيذ يعاني من البطء الشديد.