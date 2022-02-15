مشيرة خطاب من مجلس الشيوخ: الرئيس الأمريكى بايدن «شعبيته هوت» بسبب انتهاكات حقوق الإنسان«فيديو وصور»

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قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان،أن المجلس يستهدف التركيز فى خطة عمله خلال الفترة المقبلة بشأن الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان على عدة محاور من أهمها الجانب التشريعى بالتنسيق مع غرفتى البرلمان، مشيرة إلى أن مصر دولة فاعلة فى الحركة العالمية لحقوق الإنسان، منذ إطلاق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان حيث كانت مصر مشاركة به من عملية الإنشاء والإنطلاق.

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جاء ذلك فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، مؤكدة على أنه منذ إطلاق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ونحن كدولة مصرية (منخرطين)تماما فى الحركة العالمية لحقوق الإنسان، حيث لا يوجد أى إلتزامات متأخرة على الدولة المصرية، ومصر موقعة على معظم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ودائما فى المقدمة فى اختيارنا للتصديق على مثل هذه الإتفاقيات قائلة:" إخترنا ذلك بإرادتنا وأن نلتزم بها وإخترنا أيضا أن نرشح خبراء مصريين للمشاركة فى الأعمال واللجان التى تشرف على إلتزام الدول بتنفيذ هذه الإتفاقيات".

ولفتت رئيسه المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن ملف حقوق الإنسان أصبح الباب الملكى من أجل الدخول فى شئون الدول على مستوى العالم، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بكامل اختيارها وبإرادتها الحرة تصدق على الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدة على أن أخر مثل هذه الاتفاقيات كان المجلس الدولى لحقوق الإنسان واختيار مصر طواعية أن تقدم تقاريرها الدولية عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، قائلة:"نحن لسنا فى خندق مستخبين ولكن نحن فى الصدارة".

مشيرة خطاب من مجلس الشيوخ: الرئيس الأمريكى بايدن «شعبيته هوت» بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

وأكدت على أنه رغم من ذلك لا ننكر وجود تحديات ومشاكل ولا يوجد دولة ليس لديها مشاكل وتحديات، مشيرة إلى أنه لو تم تتبع أى دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها تحديات ومشاكل مثل ما حدث فى انسحابها من دولة أفغانستان والانتهاكات التى تم ارتكابها بحقوق المواطنين هناك، وهم ملايين من البشر فى أزمة إنسانية غير مسبوقة قائلة:" الرئيس الأمريكى بايدن كانت شعبيته كبيرة إلا أنها هوت بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".

أكدت أيضا بأن المجلس القومى لحقوق الإنسان يحتم أى انتقاد يوجه لمصر بشأن ملف حقوق الإنسان، ونعلم أن هناك انتقادات مغرضة ولكن هناك من يحرص علينا ويرى أن مصر دولة كبيرة وفعلا مصر دولة كبيرة وتأثيرنا أكبر مما نتصور وأهميتنا للعالم أكبر مما نتصور.