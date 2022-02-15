تعرف على مواعيد عرض برنامج الدوم لاكتشاف المواهب والقنوات الناقلة

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ييحث محبي برامج المنافسات عن مواعيد عرض برنامج «الدوم» والقنوات الناقلة له، والذي يعد أكبر برنامج لاكتشاف المواهب الفنية في مختلف المجالات من غناء وتمثيل وغيرها.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج مواعيد عرض برنامج «الدوم» والقنوات الناقلة له.

مواعيد عرض برنامج الدوم

يُعرض برنامج «الدوم» الخميس والجمعة من كل أسبوع على فضائية « On E»

تردد القناة الناقلة لبرنامج الدوم

وترددها هو: 11861

الاستقطاب: رأسي معدل

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

برنامج الدوم من إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر» وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.

المشاركين في برنامج الدوم

يشارك في البرنامج 200 متسابق من 27 محافظة في 3 فئات «الغناء، التمثيل، التقديم التليفزيوني»، لاختيار أفضل موهبتين من كل فئة للمشاركة في أحد أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتتراوح أعمال المشاركين من 16 إلى 28 سنة، وتتبنى شركة المتحدة للخدمات الإعلامية المواهب صاحبة الجوائز من أجل عرضها في مسلسلات وحفلات.

أغنية وطنية لشيرين ببرنامج الدوم

هذا وقد افتتحت الفنانة شيرين عبد الوهاب برنامج الدوم بأغنية لمصر، ووصفتها المقدمة بـ”شيرين الصوت الرسمي لمشاعرنا”، وتعبتر شيرين أول صوت في إنطلاقة الدوم.

وعبرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بشكل كبير بشأن إِتراكها في حدث ضخم مثل برنامج الدوم، وقالت شيرين:” إن شاء الله يكون وشي حلو عالمتسابقين، هعتبر نفسي أول موهبه في مصر خدت المكانه وكنت محظوظه إني اقف عالمسرح النهارده و بشكر الدولة إنها بتراعي المواهب المصرية وألف شكر للي عمل البرنامج ده”.

ونشرت شيرين عبد الوهاب متابعيها صور من حفل الإفتتاح عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقد ظهر خلالهما بشعر أكثر طولًا مما كانت عليه الفترة السابقة واختارت ميكاب جذاب أبرز ملامحها الأنثوية بشكل جميل.

برنامج الدوم لاكتشاف المواهب

جدير بالذكر أن بناء الدوم استغرق 1000 ساعة عمل، بمجهود حوالي 500 فني في جهود مستمرة دون توقف، وكان أبرز الحاضرين في الفقرة الإفتتاحية للبرنامج عدد من نجوم الفن والإعلام منهم: شريف منير، حميد الشاعري، امير كرارة، لميس الحديدي، هاله صدقي، أشرف ذكي، ليلي علوي، الهام شاهين، طارق العريان، يوسف الشريف، كريم عبد العزيز، يسرا.

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