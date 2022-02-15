العامري فاروق رئيسًا لبعثة الأهلي التي ستغادر إلي السودان و يرافقه حسام غالي عضو مجلس الإدارة

/679549/العامري-فاروق-رئيسا-لبعثة-الأهلي-التي-ستغادر-إلي-السودان-و-يرافقه-حسام-غالي-عضو-مجلس-الإدارة

استقر مجلس إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، علي تكليف كل من العامري فاروق نائب مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستغادر إلي السودان بعد ظهر غداً، وحسام غالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد النادي الأهلي لمباراته أمام الهلال السوداني يوم الجمعة 18 الجاري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وذلك عقب العودة من الإمارات بعد التتوج ببروزية كأس العالم للأندية ضد الهلال السعودي في اللقاء الذي أنتهي بنتيجة 4أهداف مقابل لاشئ.

وحصد النادي الأهلي المدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخة كأفضل نادي في العالم، بينما للمرة الثانية علي التولي للشياطين الحمر بعد الفوز علي بالميراس بركلات الترجيح، في اخر مشاركة.

تشكيل الأهلي

في حراسة المرمي: علي لطفي

في خط الدفاع: علي معلول –ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم –محمد هاني

في خط الوسط:اليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي

في خط الهجوم: محمد شريف – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

تشكيل الهلال السعودي

في حراسة المرمي: محمد العويس

في خط الدفاع: ياسر الشهراني – يانج هيون سو – متعب المفرج – سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: سالم الدوسري – محمد كنو – جوستافو كوييار – ماتيوس بيريرا- أندري كارييو.

في خط الهجوم:موسي ماريجا.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية أمام الهلال السعودي

خاض الهلال السعودي 19 مباراة، تفوقت الأندية المصرية في 7 مواجهات، وكان الفوز من نصيب بطل الدوري السعودي 6 مرات، بينما تعادلوا 6 مرات.

تضم قائمة الأندية المصرية التي واجهت الهلال كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والترسانة والاتحاد السكندري.