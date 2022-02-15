بدأت اليوم.. خطوات التقديم وحجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة.. تفاصيل الشقق

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يبحث العديد من المواطنين عن خطوات حجز وحدة سكنية من وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة، وذلك بعدما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز بدءا من اليوم.

دوت الخليج

خطوات التقديم وحجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة

وفي هذا الصدد، نرصد لكم خلال السطور التالية كيفية التقديم لحجز وحدة سكنية من مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر.

خطوات التسجيل الإلكتروني:

1-قم بعمل حساب خاص، بعد ذلك قم بتحميل المستندات المطلوبة المطلوبة للحجز على البوابة الالكترونية خلال الفترة من 15-2-2022 حتى 8-3-2022، من خلال الخطوات التالية:

-ادخل على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا، ثم اضغط على " حجز وحدات دار مصر/سكن مصر/جنة".

-استعرض كراسة الشروط والإطلاع على الشروط وتفاصيل بيانات الوحدات المطروحة أمامك.

-عند عدم وجود حساب حالي، قم بإنشاء حساب خاص بالضغط على تسجيل مستخدم جديد من أعلي الصفحة الرئيسية على اليسار، ثم ملء استمارة التسجيل ببياناتك.

-بعد إنشاء الحساب ستصل لك رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول الذي قمت بتسجيله على الموقع، علي أن تحتوي الرسالة رقم كودي تقوم بإدخاله على الموقع حتي تكتمل عملية التسجيل الخاصة بك.

-بعد ذلك قدم طلب حجز وحدة سكنية، ثم تبدأ بملء البيانات الخاصة بك، والتي تتضمن البيانات الشخصية والعمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة أن وجدت وفقا للبيانات المحررة باستمارة الحجز.

-ارفق المستندات المطلوبة للحجز (بصيغة pdf) في ملف واحد، وبعد الانتهاء من رفع المستندات، سيتم نقلك إلى صفحتك الشخصية مع إظهار رسالة "تم ارسال طلبكم بنجاح".

2- قم بتسديد مصروفات التسجيل ومبلغ مقدم جدية الحجز الخاص بالمشروع، علي أن يتم السداد على نفس الرقم القومي المسجل به الحساب، خلال نفس الفترة المشار إليها في الأعلي.

3- اختار المدينة واحجز الوحدة السكنية بالدخول على البوابة الإلكترونية خلال فترتين، حيث أن الفترة الأولى من 15-3-2022 حتى 16-3-2022 للعملاء الذين تقدموا سابقا بالإعلان الأول ولم يقوموا بحجز وحدة سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدم جدية الحجز فقط، بينما الفترة الثانية تكون من 17-3-2022 حتى 24-3-2022 لكافة المتقدمين.