وزير الشباب والرياضة يعقد لقاء حوارى مع شباب وفتيات الجامعات بالوادى الجديد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجموعة من شباب وفتيات الجامعات المشاركين في مهرجان العاب جامعات الجنوب وشباب البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية، في لقاء حواري مفتوح، وذلك ضمن برنامج زيارته لمحافظة الوادي الجديد.

واقيم اللقاء بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اللواء أشرف عطية محافظ اسوان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وعدد من رؤساء الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال الدكتور أشرف صبحي في كلمته أن مصر تعيش عصر نهضة شاملة في مختلف المجالات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما تشهد الدولة انجازات كبيرة فى مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات وفي ظل التحديات التي تواجهها من اجل مستقبل افضل، مؤكداً على اهمية مواصلة الشباب للتعلم واكتساب المزيد من المهارات وبذل الجهد لتحقيق أهدافهم، مشيراً إلى برامج ومشروعات الوزارة التي تنفذها من اجل تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وتشجيعهم على الأقبال على المشروعات الصغيرة، وإقامة ملتقيات توظيف للشباب بالقطاع الخاص، موضحا أن مبادرة حياة كريمة هى مشروع القرن الـ 21.

ولفت صبحى إلى أن العمل يتم بشكل مستمر، وهناك متابعة لكل ما يتم بالمبادرة، مشيراً إلى أن هناك برامج كثيرة تقوم بها الوزارة لمساعدة مراكز الشباب وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلى، وقال أن "الجانب التطويري والتشغيلي نعمل فيه على تأسيس برامج لمساهمة مراكز الشباب فى المجتمع والقري، كما أن مراكز الشباب ستسهم فى تطوير الجانب الرياضي والثقافي والعقائدى".

من جانبه، أوضح اللواء محمد الزملوط أن المحافظة تحتفل بإنجازات جديدة تخدم شباب ومواطني المحافظة، مشيداً بإضافات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الإنشاءات والبنية التحتية والأنشطة والبرامج الرياضية المقدمة للنشء والشباب.

وخلال اللقاء كرم وزير الشباب دانة محمد جلال بتعيينها سفيرة الطلائع بجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها وزير الشباب والرياضة صباح اليوم لمحافظة الوادي الجديد .