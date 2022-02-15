الهجرة تطلق منصات تواصل لـ رواد الأعمال المصريين والأفارقة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إطلاق صفحتين متخصصتين لرواد الأعمال المصريين فى الخارج والأفارقة عبر موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك ولينكد إن"، بناء على تكليفات دولة رئيس الوزراء بالترويج للفرص الاستثمارية فى مصر، والإصدار الرابع من خريطة الاستثمار الصناعى.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالترويج للفرص الاستثمارية فى مصر، وتبادل الخبرات مع الأشقاء فى إفريقيا، بحضور السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولى، حيث تم عرض خطة العمل فى الفترة المقبلة، وتخصيص رابط تسجيل رواد الأعمال من المصريين بالخارج والأفارقة، عبر الرابط من هنا

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم، بأن تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والقيادة السياسية لاستعادة مصر مكانتها ودورها المحورى فى إفريقيا، وتوجيهاته للتعاون والتكامل مع الدول الإفريقية اقتصاديًا وتجاريًا وصناعيًا، وهو ما تم تأكيده خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

وتابعت وزيرة الهجرة أن تلك الصفحات تهدف لتكون منصات تجمع رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، مستهدفة الترويج للفرص الاستثمارية التى تطلقها مصر فى مختلف المجالات فى عهد الجمهورية الجديدة.

وأكدت حرص القيادة السياسية على تعظيم الاستثمارات فى مصر، تماشيا مع الطفرة التى تشهدها مختلف القطاعات وتطوير البنى التحتية فى مصر، لتهيئة المناخ الاستثمارى لتوطين الصناعات فى مصر وتبادل الخبرات مع الأشقاء فى القارة السمراء.

واستطردت: "إننا حريصون على توثيق أواصر التعاون بين رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، تحقيقا لمستقبل أفضل، فى إطار ما تحظى به من مصر من فرص استثمار واعدة، تجتذب الكثير من الشركات العالمية، والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم رواد الأعمال من الشباب ورجال الأعمال المصريين فى الخارج بهدف توفير وربط أفكار وابتكارات الشباب بفرص العرض والتمويل".