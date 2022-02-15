مديرية أمن الأقصر تنظم حملة للتبرع بالدم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى، الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

ويأتى ذلك استمرارًا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.