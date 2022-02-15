رئيس حقوق إنسان الشيوخ:سفراء الإتحاد الأوروبى عبروا عن سعادتهم الكبيرة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

/679552/رئيس-حقوق-إنسان-الشيوخسفراء-الإتحاد-الأوروبى--عبروا-عن-سعادتهم-الكبيرة-بالاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان

أكد النائب الدكتور محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان التي اصدرها الرئيس السيسي، لاقت رواجا وترحيبا من المواطنينن داخل الدولة المصرية، مضيفا” أنه خلال اجتماعه مع سفراء الإتحاد الاوروبي، أعربوا عن سعادتهم بإطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، مشددين على ضرورة ترجمتها على ارض الواقع من خلال سن تشريعات وقوانين جديدة تسهل عملية تطبيقها.

دوت الخليج

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأوضح رئيس حقوق الإنسان بالشيوخ، ان اللجنة درست جميع محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تم تشكيل لجان عمل حول الاستراتيجية، توصلت إلى تشريعات يمكن تطبيقها على ارض الواقع وسيتم ارسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها.

جاء هذا خلال اجتماع لحنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وبحضور السفيرة مشيرة خطاب.

وطلب هيبة من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة مشيرة خطاب، عرض عن خطة المجلس الفترة المقبلة، إضافة إلى النقاط المشتركة التي تجمع بين مجلس الشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مما يتيح تنفيذ ورش عمل مشتركة، خاصة فى ظل مما تتعرض له الدولة المصرية من هجوم شرس بشأن حالة حقوق الإنسان داخلها، موضحا ان معظم الدول تستغل باب حقوق الإنسان للتدخل فى شئون البلاد الآخري.

واشار النائب محمد هيبة، إلى أن هذه الدولة تتجاهل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يحصل عليها المواطنين، فضلا عن الإنجازات التي تمت من مشروعات خدمية وتنموية تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتركز فقط على الحقوق السياسية التي تنفذ وفقا للقانون.