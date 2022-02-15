/679543/النائب-حسانين-توفيق-يتقدم-بطلب-مناقشة-عامة-حول-سياسة-الحكومة-للتعامل-مع-شبكات-الجيل-الخامس

دوت الخليج

مواجهة تكنولوجيا الجيل الخامس

وقال توفيق في طلبه، إن الفترة الأخيرة تشهد خطوات سريعة من جانب العديد من الدول، نحو تفعيل شبكات الجيل الخامس "5G" في تكنولوجيا الاتصالات، وهو الأمر الذى من المتوقع أن يحدث ثورة ضخمة في عالم الاتصالات والتقنية، وستكون محل اهتمام العديد من الدول التي ستبدأ بالاعتماد عليها لاحقا، ولكن فى المقابل هناك العديد من المحاذير التى تتعلق بتأثيرات هذه التكنولوجيا السلبية خاصة على الملاحة الجوية، وكذا على ما يتعلق بالأمن السيبرانى.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر حققت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتستعد أيضا لتلك الثورة الجديدة في شبكات الجيل الخامس، كما أن العديد من شركات الهواتف المحمولة أطلقت إصداراتها الجديدة مدعومة بخدمات الجيل الخامس، استعدادا لتفعيلها فى مصر.

وتابع حسانين، أنه في الوقت الذى سيكون هناك مزايا وإيجابيات لذلك الجيل الجديد من الشبكات مثل السرعة الفائقة والتحكم في الأشياء عن بعد وتقليل التكاليف، يوجد أيضا آثار سلبية تمثل خطرا على مؤسسات الدولة والمجتمع، مثل أن يتم استخدام تلك التقنيات الجديدة في تعطيل وشل حركة بعض المؤسسات ومصالح المواطنين وغيرها من الأخطار التى تهدد المجتمع، وهو ما يتطلب استعدادا خاصا فيم يتعلق بحماية الأمن السيبرانى وأمن المعلومات، بخلاف المخاطر التى تتخوف منها شركات الطيران على حركة الملاحة الجوية.

وطالب عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ باستيضاح سياسة الحكومة حول استعدادها لتلك التقنيات الجديدة في شبكات الجيل الخامس 5G وكذلك مدى استعدادها لمواجهة جميع الآثار السلبية التى ستنتج عن استخدام وتفعيل تلك الشبكات المتطورة.