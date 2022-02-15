غدا.. الأوقاف توزع 3 أطنان لحوم صكوك إطعام فى شمال سيناء والوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه فى ضوء الإسهام المجتمعى لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك الإطعام يتم غدًا توزيع 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتى شمال سيناء والوادى الجديد بواقع طنين لمحافظة شمال سيناء وطن لمحافظة الوادى الجديد، وذلك للأسبوع الثانى من بدء مرحلة التوزيع.
وأشارت الأوقاف، إلى أن ما تم توزيعه حتى الآن من لحوم صكوك الإطعام بلغ 50 طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الدقهلية - الإسكندرية - دمياط - بنى سويف - الفيوم - المنيا - الشرقية - القليوبية - السويس - المنوفية - أسيوط - سوهاج- قنا - الأقصر- أسوان - الغربية- شمال سيناء- الوادى الجديد).
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