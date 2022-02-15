محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 90 ألفا 844 طالبا وطالبة، حضر منهم 90 ألفا 234 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 63 ألفا 774 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 71%.
وأعرب المحافظ عن تقديره لجميع العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، مقدما التهنئة لأبنائه الطلاب من الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق.
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