بالأسماء.. إسقاط الجنسية المصرية عن 42 شخصا (مستند)

جدة - نرمين السيد - وجاء نص القرار، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. ونشرت الوقائع المصرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل القرار الذى تضمن أسماء المسموح لهم التجنس وجنسياتهم الجديدة، والذى حمل رقم 185، و143 لسنة 2022. وقرارات الجريدة الرسمية فى الملف المرفق.

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