السبكى يوجه بتدريب أطباء التكليف بهدف التشغيل الأمثل للقوى البشرية

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، بتدريب كافة أطباء التكليف داخل كافة منشآت الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد على يد مدربى الزمالة، وذلك بهدف التشغيل الأمثل لكافة القوى البشرية داخل المحافظة.





جاء ذلك خلال الاجتماع، الذى عقده الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع عدد من الإدارات التنفيذية بالهيئة، عبر تطبيق زووم، وبحضور الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، ومدراء أفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظات بورسعيد والأقصر، وذلك بهدف الوقوف على الموقف التنفيذى ومتابعة سير العمل داخل محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، وإزالة كافة التحديات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة و الوصول لأعلى مستويات رضاء المنتفعين.

وشدد الدكتور أحمد السبكى، خلال الاجتماع، على الاستجابة السريعة لحالات المرضى من الأطفال، إضافة إلى كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك باعتبارهم من الحالات التى لها الأولوية فى الحصول على الخدمات الطبية بشكل سريع ولائق، وذلك بهدف ضمان تقديم الخدمة الطبية لكافة المنتفعين بأعلى مستويات الجودة العالمية، وخصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا للتدخل السريع.

وأكد على ضرورة الوقوف على مستويات رضاء المنتفعين أولًا بأول، وتقليل قوائم الحجز للانتظار عبر الكول سنتر 15344، مع ضبط آلية لمتابعة الحجز مع المنتفعين، بحيث لا تتخطى الفترة من الاتصال على الكول سنتر لطلب الحصول على الخدمة الطبية داخل المنشأة الطبية، ودخول المنشأة لتلقى الخدمة الطبية اللائقة أكثر من 48 ساعة.

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الرعاية الصحية، على ضبط وتنظيم آليات تقديم الخدمة الطبية لكافة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل لائق، بما يضمن الوصول لأعلى معدلات رضاء المتعاملين، عن الخدمة الطبية، والوصول بها لأعلى مستويات الجودة العالمية، إضافة إلى الوقوف على كافة التحديات على أرض الواقع والعمل على إزالتها بما يضمن التشغيل الأمثل.