/679533/بعد-إحياءه-حفل-بأمريكا-عمر-كمال-لـ-راغب-علامة-شرف-ليا-أني-أغني-معاك-بمكان-واحد

أعرب مطرب المهرجانات عمر كمال عن سعادته البالغة لإحياءه حفلًا بأمريكا وهو ذات المكان الذي أحيأ به المطرب اللبناني راغب علامة هو الآخر.

دوت الخليج يرصد كواليس مقابلة عمر كمال مع راغب علامة بعد حفلهم سويًا بأمريكا.

عمر كمال برفقة راغب علامة

وشارك كمال جمهوره مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهر فيه وهو يتبادل السلام مع راغب علامة، وقال خلاله: "منور الدنيا كلها والله يا فنان، أنا خلصت فقرتي وعشان أنت ورايا مقدرش أطول، ودا شرف ليا.. ربنا يخليك يا أستاذي".

موعد طرح أغنية البنات لعمر كمال

من جانبه، كشف عمر كمال عن موعد إصدار أغنيتة الجديدة بالتعاون مع كوكسال بابا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إذ نشر مقطع من الأغنية، وعلق عليه مشوقًا جمهوره: أغنية " البنات " الساعة ٦ ع اليوتيوب.

وفي هذا الصدد، قد أحدث عمر كمال ضجة عارمة بين رواد السوشيال ميديا بعدما نشر صورة برفقة بكوكسال بابا وعدد من الفتيات.

وعلق كمال قائلًا:”لما اكون علي الله حكايتي و صاحبي يخرجني اسهر مع بنات”. هذا وقد أحيأ الفنان عمر كمال وزميله حسن شاكوش حفل غنائي جديد، بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم 10فبراير الماضي، ومن المقرر أن تستمر تلك الحفلات حتى 4 مارس المقبل.

هذا وقد أثار عمر كمال جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية في سياتل واشنطن، بعدما ظهر في الفيديو مشادة عنيفة بين أشخاص من الحفلة وانتشرت حالة من التوتر في المكان.

عمر كمال يرد على منتقدي حفله بأمريكا

ورد عمر كمال على الهجوم المتوجه له، وقال كمال خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا ربنا كرمني وطلعت أمريكا بـ كام حفلة ودي إرادة ربنا، ومع ذلك الناس مش سايباني في حالي، وبقول لأي حد بيتكلم أنا عاوزك تبقى دكر وراجل روح خدلي ميعاد من السفارة الأمريكية وتعالى أمريكا".

وتابع عمر كمال: "أنا بقبض مبلغ وقدره الحمدلله وبطولي بايع 11 حفلة وعايز نجم في مجالي الشعبي ويعمل زيي هما بيشتغلوا حفلتين تلاتة وبيرجع بلده، واللي بيشتمني يجي ويوريني لأن اللي بياخد فيزا لأمريكا في الوقت دا بطل وباشا".