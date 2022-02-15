/679531/عقب-تصفية-سفاح-قنا--مصدر-أمني-نسعي-للقضاء-علي-البؤر-الإجرامية

نجحت الاجهزة الامنية أمس الاثنين في حملة أمنية مكبرة من تصفية المتهم بقتل عدد من أفراد أسرته ولقب بـ"سفاح قنا" فى مركز ومدينة دشنا شمال محافظة قنا ، حيث تمت تصفيته خلال عملية تبادله إطلاق النيران مع قوات الأمن بقرية ابومناع شرق .

بداية الواقعة

في الساعة الثانية فجر من يوم السبت الماضي أشتغلت الأعيرة النارية بقرية أبو مناع التابعة لمركز دشنا بقنا، على صراخ وعويل وأصوات أعيرة نارية، ليتضح حدوث مذبحة أسرية لا تزال يكتنفها الغموض حتى الآن، ووصل عدد ضحاياها إلى 6 أشخاص من عائلة واحدة بينهم القاتل.

الشاب «محمد .ا» 29 عامًا، الشهير بسفاح قنا الذي يعاني من مرض نفسي نتيجة إدمانه لـ"مخدر الشابو" مع عائلته، حول إقناعه بعلاجه أكثر من مرة داخل مصحة نفسية لكنه رفض.

في يوم الواقعة، أصيب «محمد» بحالة هياج عند محاولة الإمساك به من عائلته، بغرض عرضه على طبيب نفسي مما دفعه للامساك ببندقية وقام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه أسرته، ما تسبب في مقتل والديه وزوجته وإصابة 2 آخرين "شقيقته وزوجها".

يذكر أن الرائد محمد عمر الشريف ، من مواليد عام 1989 ، تخرج من كلية الشرطة عام 2010 ، شغل العديد من المناصب منها معاون مباحث شرطة نقادة ، ثم معاون أول مركز شرطة نقادة ، ثم معاون أول مباحث نجع حمادى ثم معاون وأخيرا رئيسا لمباحث مركز ومدينة دشنا . داهمت قوات أمن قنا بالتعاون مع مباحث قسم شرطة دشنا بقيادة الرائد محمد عمر الشريف رئيس مباحث دشنا في ساعات متأخرة ، منزل المتهم "مسجل خطر"، ومطلوب في عدة قضايا مختلفة في محافظة قنا ، وعقب تبادل النيران مع الشرطة، أسفر ذلك عن تصفيته، وأصيب ضابط أمن مركزى أثناء مداهمته في إطلاق الأعيرة النارية .

التحريات تكشف تفاصيل المذبحة الأسرية بقرية أبومناع شرق أوضحت التحريات، أن المتهم كان يعاني من مرض نفسي منذ فترة نتيجة إدمانه لمخدر الشابو، وحاول أهله إقناعه بعلاجه أكثر من مرة لكنه رفض، وفي المرة الأخيرة، حاولوا الإمساك به عنوة للذهاب به للطبيب للعلاج، ولكنه رفض وأصيب بحالة هياج، وأمسك ببندقية وأطلق النيران على أسرته، مما أدى إلى مقتل والديه وزوجته وإصابة 2 آخرين من أفراد أسرته، وتم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام والأمن المركزي وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا ومباحث شرطة دشنا ، تم استهداف المتهم المذكور بمسكن خاص به تحت الإنشاء بأرض زراعية بدائرة دشنا .

وقال الرائد محمد عمر الشريف رئيس مباحث دشنا في تصريح لموقع" دوت الخليج " إنه سيسعى جاهدا إلى القضاء على جميع الخارجين عن القانون والسعى نحو إقرار الامن بالمدينة والقرى المجاورة والخطط للقضاء على بؤر الفساد المختلفة من المخدرات وغيرها من الأعمال المنافية، لافتا إلى أن الشرطة دائما تسعى إلى إقرار الأمن والأمان.

يذكر أن الرائد محمد عمر الشريف ، من مواليد عام 1989 ، تخرج من كلية الشرطة عام 2010 ، شغل العديد من المناصب منها معاون مباحث شرطة نقادة ، ثم معاون أول مركز شرطة نقادة ، ثم معاون أول مباحث نجع حمادى ثم معاون وأخيرا رئيسا لمباحث مركز ومدينة دشنا .