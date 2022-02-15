/679529/النائب-أيمن-أبو-العلا-يطالب-بتنظيم-حملة-للتوعية-بخطورة-تناول-المسكنات

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء و الدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن تنظيم حملة توعية لمواجهة خطورة تناول المسكنات دون استشارة الطبيب المختص.

دوت الخليج

خطورة تناول المسكنات العلاجية

وقال أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النوات، أن ظاهرة تناول المسكنات بدون الرجوع للطبيب، تمثل خطرا كبيرا علي الصحة العامة للمواطنين، حيث يعد الإفراط في تناول المسكنات بدون وصف أو ارشاد من الطبيب المختص كارثة صحية لايمكن الصمت أمامها، لاسيما وان بعض الأدوية التى يتخيل البعض إنها أدوية مأمونة الجوانب، قد تسبب كوارث، مثل قرحة ونزيف في المعدة عند الاستخدام لمدة طويلة، وأيضا تتسبب في أضرار على الكلى في حال الاستخدام الطويل لها.

وأضاف أبو العلا في اقتراحه، كما أن الإفراط في تناول المسكنات شائعة الاستخدام، يتسبب في مشكلات ضخمة في المعدة، مثل الإصابة بقرحة في المعدة، ومع الإهمال في علاجها تتعرض خلايا المعدة للحمض الزائد منها، وتتحور الخلايا وتتحول لخلايا خبيثة، ما ينتج عنه في النهاية الإصابة بـ"سرطان المعدة"، وأحيانا يؤدي ذلك إلى الفشل الكلوي.

وتابع وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، لذا كوني طبيب أولا قبل أن أكون نائبا، أتقدم باقتراح برغبة لتنظيم حملة توعية كبيرة لتوعية المواطنين من خطورة الإفراط في تناول المسكنات، وتثقيف المواطنين بشأن عدم الاعتياد عليها.

وأشار إلي أن ما تتحملة الدولة من تكاليف علاج للأمراض الناتجة عن تلك الظاهرة الخطيرة، كبير جدًا ، لذا من الأفضل تنظيم حملة توعية للحفاظ علي صحة المواطنين.