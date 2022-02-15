/679525/أيمن-يونس-لـ-مرتضي-منصور-احنا-لا-بنهلل-و-لا-بنطبل-والأهم ما-بسبش-حقي-فما-بالك-بحق-أمي

علق أيمن يونس لاعب الزمالك الأسبق، علي تصريحات مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك بعد هجومة الشرس عليه من أجل دعم قائمة أحمد سليمان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أيمن يونس عبر حسابة الشخصي"تويتر":" احنا رجاله و أكيد حا اعرف أخد حقي و حق أمي و أولادي، المستشار أحمد جلال بيقولي احتمال فيك تركيب يقصد، وانا بقوله المحكمه هي اللي تفصل.

وأختتم:” احنا اتربينا محترمين سفراء مهذبين ل نادي الزمالك و مصر و لعبه كره القدم بس ولا بنهلل و لا بنطبل، و الاهم ما بسبش حقي فما بالك بحق أمي.

قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

في حراسة المرمي: محمد عواد –محمد أبو جبل- السيد عطية

في خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني –محمود الونش- محمد طارق- عبدالله جمعة- محمد عبد الشافي- أحمد فتوح- حكزة المثلوثي

خط الوسط: إمام عاشور- أشرف روقا- ماجد هاني- يوسف أوباما –إسلام جابر-أحمد زيزو- محمد أوناجم- شيكابالا – أشرفب بن شرقي –رزاق سيسية.

في خط الهجوم: عمر السعيد –سيف الجزيري –حسام أشرف.

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

انتخابات الزمالك

تفوق مرتضى منصور على غريمة أحمد سليمان، في منافسة قوية وشرسة، شهدها ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بالقلعة البيضاء.

عقدت الجمعية العمومية بنادي الزمالك الموافق الحادي عشر من فبراير الجاري، على التصويت لإنتخاب مجلس إدارة جديد لفترة 2022/ 2026.