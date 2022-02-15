تفوق الملكي.. تاريخ مواجهات ريال مدريد و باريس سان جيرمان

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يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيرة ريال مدريد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين في 10 مواجهات ، واستطاع ريال مدريد من تحقيق 4 انتصارات، فيما باريس حقق3 انتصارات ، وحضر التعادل في 3 مباريات.

يعاني راموس من إصابة في ربلة الساق المينى، ويغيب عن النادي الباريسي منذ 29 يناير الماضي، حين أصيب في التدريبات.

ولم يشارك راموس في تدريبات باريس سان جيرمان الأحد؛ وفقًا لما ذكرته شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية.

وقالت الشبكة إن راموس لن يكون قادرًا على التواجد في مباراة الثلاثاء، في ظل عدم تعافيه تمامًا من الإصابة، حيث ظل يتدرب في صالة الألعاب الرياضية "الجيم" للتعافي.

راموس عن مواجهة ريال مدريد

علق الإسباني سيرخو راموس المدير الفني، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على نتيجة قرعة دور الثمن نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

‏وقال سيرخيو راموس : "أتمنى لو واجهنا فريق آخر، لدي الكثير من المودة تجاه ريال مدريد وهذا لن يغير شيئاً، سأفعل كل ما في وسعي لمساعدة فريقي باريس ".

وأضاف: ‏"عندما كنت في الطائرة علمت ان المان يونايتد هو خصمنا كنت متحمساً لذلك ولكن عندما وصلت تفاجأت بان الخصم اصبح ريال مدريد ، كانت أمنياتي غير ذلك لكن هذا هو حال كرة القدم ".

واختتم: ‏"انا وميسي لاعبون خضنا الكثير في عالم الكرة وحصلنا على بطولات عديدة والآن نحن في باريس لمواصلة هذه النجاحات ".