لها شروط خاصة.. التعليم تكشف لجان الثانوية العامة المحظور عقد امتحانات فيها لغير طلابها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لجان الثانوية العامة التى بها محاذير ويتطلب أداء الامتحان فيها شروط خاصة، حيث تضم" الباويطي والحوامدية والبدرشين والعياط وأبوالنمرس والصف وأطفيح وفي القليوبية كفرشكر، ورش أبوزعبل، الخانكة، العمار، الخصوص، القلج وفي الإسكندرية برج العرب، وفي البحيرة وادي النطرون، إدكو، رشيد وكفر الدوار و أبو المطامير وحوش عيسى و التحرير والرحمانية والنوبارية وفي كفرالشيخ" سيدي سالم ومطوبس وبيلا وبلطيم والحامول وفوة، وفي الدقهلية شربين وميت سلسبيل ورأس الخليج وبلقاس ومنية النصر، بني عبيد، وفي الشرقية ههيا وأبو كبير والصالحية والحسينية وفي المنوفية منوف والخطاطبة ومدينة السادات وأشمون.

وأوضحت الوزارة، أنه فى محافظة دمياط دمياط الجديدة، الروضة وكفر البطيخ والسرو والزرقا، وفي أسيوط البداري، ديروط، صدفا وساحل سليم، أبنوب، الفتح، وفي سوهاج جهينة، ساقلته، برديس، دار السلام، إدفا، وفي قنا ونقادة، أبو تشت، دشنا، وفي الأقصر أرمنت، البياضية، وفي أسوان السباعية، نصر النوبة، تهجير النوبة، كلابشة.

وقالت الوزارة، إنه هذه اللجان تم التنبيه على المسؤولين في الإدارات التعليمية بعدم التوقيع على أوراق التحويل إليها قبل التأكد من أن الطالب مر على فترة إقامته بذات المنطقة عام دراسي سابق، وأدى في اللجنة التي سجل عليها الاستمارة امتحانات الصف الثانى الثانوى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة بالمخالفة على اللجان التي عليها محاذير وتتطلب شروطا خاصة للتسجيل عليها لأداء الامتحان فيها سوف يتم تطبيقات إجراءات صارمة عبارة عن استبعاد الطالب من هذه اللجنة، وعودته مرة أخرى للجنة التي امتحن فيها بالصف الثاني الثانوي.

وشددت مصادر مسئولة على أن اللجان الامتحانية المحظور تسجيل استمارات عليها إلا للطلاب الذين امتحنوا فيها العام الماضي، وهم في الصف الثاني الثانوي، لمنع أية محاولات غش أو شغب أو ترهيب للمراقبين، لأن هذه اللجان شهدت خلال امتحانات الثانوية العامة الماضي بعض المشكلات وتم السيطرة عليها لكن هذا العام تم وضع اشتراطات خاصة للتسجيل عليها لأداء الامتحانات فيها على أن يتم مراجعة أوراق الطلاب المسجلين على هذه اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة فيها.