البنك الدولى يشيد بالنهضة الكبيرة بقطاع النقل فى مصر

جدة - نرمين السيد - التقى المهندس كامل الوزير وزير النقل، وفد البنك الدولى، لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها والتعاون المستقبلى فى مشروعات النقل المختلفة، خصوصًا مشروعات السكك الحديدية، حضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى وقيادات وزارة النقل.





فى بداية اللقاء أشاد الوزير، بالتعاون المثمر والشراكة الإيجابية بين الجانبين لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية فى مجالات النقل المختلفة لا سيما السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على التعاون مع شركاء التنمية الدوليين فى جميع مشروعات النقل الأخضر المستدام الجارى والمخطط تنفيذها، خصوصًا وأن القيادة السياسية وجهت بالتوسع فى إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة فى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما تجسد فى تنفيذ مشروعات القطار الكهربائى الخفيف LRT وشبكة القطار الكهربائى السريع ومشروعى المونوريل "العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وتنفيذ مشروع أتوبيسات BRT التى سيتم تسييرها على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى"، مضيفًا أن الهدف الأساسى للوزارة يتمثل فى تقديم وسائل مواصلات آمنة ونظيفة ومنضبطة وحديثة.

وأشاد وفد البنك الدولى، بالنهضة الكبيرة التى يشهدها قطاع النقل فى مصر، مؤكدًا أن هناك وفدًا من البنك الدولى وسكك حديد مصر، زار مشروع تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية والممول من البنك الدولى، وأعرب الوفد عن سعادته بالتقدم الكبير فى معدلات تنفيذ المشروع.

وأكد المهندس كامل الوزير، أن وزارة النقل تتعاون مع 4 شركات عالمية كبيرة متخصصة فى مجال تطوير وتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية وهى "الستوم وسيمنز وتاليس وهيونداى"، نظرًا لأهمية المشروع فى زيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط.

وبحث الجانبان آخر المستجدات المتعلقة بتمويل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة/ الجيزة/ بنى سويف وكذلك التعاون فى مشروع إنشاء وصلة حديدية تربط ميناء السادس من أكتوبر الجاف بخط إمبابة/ المناشى/ الاتحاد/ القبارى والذى سيتم ازدواجه، بهدف تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر إلى ميناء الإسكندرية والدخيلة، وزيادة طاقة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها.

كما أكد وزير النقل على أهمية الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر والذى يعد أول مشروع ميناء جاف فى مصر والجارى تنفيذه وإنشاؤه بواسطة تحالف قطاع خاص مصرى وأجنبى، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية، لخدمة حركة التجارة الداخلية والدولية.

وأشاد وفد البنك الدولى بالنهضة الكبيرة التى يشهدها قطاع السكك الحديدية فى مصر وبوجود شبكة من السكك الحديدية فى الموانئ المصرية مثل الإسكندرية والسخنة ودمياط.

كما تم مناقشة أهمية مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات السكة الحديد، وأكد المهندس كامل الوزير، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية، فى تنفيذ كل مشروعات الوزارة، سواء القطاع الخاص المصرى أو الدولى، لافتًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بدعم كل شركات القطاع الخاص، خصوصًا وأن المناخ الاستثمارى فى مصر مناخ واعد، مشيرًا إلى أن جميع وسائل المواصلات الحديثة مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائى الخفيفLRT والمونوريل وأتوبيسات BRT سيتم إسناد ادارتها وتشغيلها الى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين، وأن هناك أنشطة عديدة مطروحة للاستثمار فى مجال السكك الحديدية، داعيا لمستثمرين للاستثمار بها مثل "إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع – إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية – إنشاء شركة للخدمات المتكاملة – إنشاء شركة للنقل المتميز قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسى – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب - إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع – إنشاء شركة جديدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين – مشاركة شركة ايرتراك فى أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية – إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية".

وفى ختام الاجتماع تم بحث التعاون الفنى والتمويلى فى مجال أتوبيسات BRT التى سيتم تسييرها على الطريق الدائرى، أكد أنه جارى تنفيذ المحطات الخاص بالمشروع وأن التعاون مع البنك الدولى فى هذا المجال يعد إضافة مميزة لهذا المشروع الهام الذى يتم تنفيذه لأول مرة فى مصر.