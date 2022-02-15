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كما تفقد رئيس مياه أسيوط والوفد المرافق له موقع محطة المعالجة بالقوصية بكل مكوناتها والتى تضم 12 حوضا للعمل بنظام المعالجة الثنائية (برك الأكسدة)، جاء من بينهم حوضين لا هوائيين، وحوض ترددى (هوائى)، وحوض انضاج نهائى، وحوض مزج الكلور مزود عليه منظومة حقن كلور ضمن مراحل معالجة مياه الصرف الصحى، ومحطة رفع المياه التى تم معالجتها والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية إلى 250 ل/ث، ومن ثم يتم التصريف على الغابة الشجرية بالقوصية، أو من خط السيب النهائى إلى مصرف البسيونى.
وقال درة إن المحطة تستوعب مياه الصرف الصحى من 4 محطات رفع صرف صحى (محطة رفع صرف صحى القوصية (1) بخط طرد قطر 1000 مم بطول 13.5 كم، ومحطة رفع صرف صحى القوصية (2) (المساعدة) بخط طرد قطر 1000 مم بطول 3.5 كم، ومحطة رفع صرف صحى قرية بنى إدريس بخط طرد قطر 300 مم بطول 3 كم، ومحطة رفع صرف صحى مير بخط طرد قطر 600 مم بطول 8.5 كم)، لخدمة مركز القوصية بالكامل وجميع القرى التابعة له.
وناقش أهم الملاحظات العاجلة استعدادا لاستلام محطة معالجة صرف صحى القوصية ودخولها الخدمة نحو تحقيق الاستفادة الكاملة من مثل هذه المشروعات الاستثمارية وتقديم النفع لــ500 ألف مستفيد بمركز القوصية والقرى التابعة لها، مصرحا بأهمية الالتزام بالجدول الزمنى وعدم تخطى المواعيد المحددة لإنهاء الأعمال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مياه أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحى القوصية تمهيدا لاستلامها (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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