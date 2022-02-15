وزير الإنتاج الحربى يبحث تعزيز التعاون المشترك مع شركة ألمانية (صور)

جدة - نرمين السيد - عقد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى جلسة مباحثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع Christian Thoenes رئيس مجلس إدارة شركة "DMG MORI" الألمانية لمناقشة موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.





وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التصنيع العسكرى والمدنى إذ تم مناقشة التعاون لإنشاء مسبك لإنتاج مسبوكات أجسام ماكينات CNC بشركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربى) بالإضافة إلى التعاون فى مجال الرقمنة الصناعية والتدريب.

ولفت إلى أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة "DMG MORI" الألمانية يمتد منذ عام 2019 بتوقيع خطاب نوايا بين الجانبين لتطوير خط إنتاج بإحدى الشركات التابعة كبداية لتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط التصنيع وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على إستيعاب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالقطاعات الصناعية المختلفة وتحقيق معدلات عالية للتحول الرقمى للعمليات الإنتاجية، مضيفا أن وزارة الإنتاج الحربى تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها فى مختلف المجالات قائما على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.

وأعرب Christian Thoenes رئيس مجلس إدارة شركة "DMG MORI" الألمانية عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظرا لما يتوافر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة إلى جانب مشاركتها فى تنفيذ الكثير من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، مضيفا أن السوق المصرى يزخر بالعديد من الإمكانيات والمقومات الجاذبة للاستثمار إلى جانب النمو الاقتصادى الذى تتمتع به مصر حاليا وهى عوامل تمكن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية فى إطار اقتصاد واعد الأمر الذى يعزز من نجاح نشاط الشركة، مشيرا إلى أن الشركة تعتبر مصر الواجهة الرئيسية للقارة الإفريقية بموقعها الاستراتيجى ومكانتها وتوافر عوامل الاستقرار والمناخ الاستثمارى الجاذب وذلك تحت قيادة سياسية قوية وحكيمة وهو ما استشعره خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال العام الماضى.



وأشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى أنه فى نهاية اللقاء تم الاتفاق على قيام وفد من شركة "DMG MORI" بزيارة الشركة (مصنع 9 الحربى) خلال الفترة المقبلة فى إطار مساعى الجانبين لتوقيع إتفاقية عدم إفشاء سرية المعلومات لإنشاء أكبر وأحدث مسبك للصناعات الهندسية وذلك فى ظل التكامل بين "الإنتاج الحربى" و"الهيئة العربية للتصنيع" حيث تم التعاون مع شركة "DMG MORI" لتصنيع بعض المكونات الخاصة بماكينات CNC والتى تخدم التعاون المشترك بين الشركة الألمانية والهيئة العربية للتصنيع بما يساهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا، مؤكدا على حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين تكنولوجيا التحول الرقمى وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس حسين لبيب مستشار الوزير والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومحمد فؤاد مترجم، ومحمد بكر المستشار الإعلامى للوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئـــة والمهنــدس محمد أبو النجا رئيــس مجلـــس إدارة شركـــة حلوان للمسبوكــات (مصنع 9 الحربى) والمهندس محمود وهدان رئيس قطاع الصناعات المغذية، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، كما حضر اللقاء من "DMG MORI" كل من الدكتور Michael Budt الرئيس التنفيذى للعمليات فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وGiuseppe Lazzarini مدير المبيعات بالشركة، ومحمود على المدير الإقليمى لإفريقيا، وأحمد على مدير المبيعات بأفريقيا.