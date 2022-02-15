رئيس شعبة ألعاب الأطفال عن الفلانتين: «الناس بتتلكك علشان تفرح» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أضاف حسن خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن الوضع اختلف عن السنوات الماضية بشكل كبير، حيث كان يسير الاستيراد فى طريق ولكن تغيرت المعايير كلها بسبب الجائحة، مشيرًا إلى أن هدايا الفلانتين منها الشموع والورود المجففة والبراويز والدباديب وبلالين الهيلوم، وهى أشياء لها علاقة بعيد الحب.

تابع أن الناس لازالت تحتفل بالفلانتين رغم كورونا وهذا يتضح جليًا فى الشارع المصرى الذى يشهد توزيع بعض المواطنين للورود على المارة فى الشارع تعبيرًا عن حبهم، مشيرًا إلى أن الاستيراد الآن لهذه الهدايا لا يقارن تمامًا بما قبل جائحة كورونا لأن الشحن اختلف والمواد الخام تغيرت.

أردف حسن أن أسعار هدايا الفلانتين بالنسبة للسنوات الماضية هى أغلى ولكن ليس بنسبة كبيرة، متابعًا: "برضه الناس لسه فاكرة عيد الحب وفى إقبال على الورود والشيكولاتة والدباديب وباقى الهدايا، وكل شخص عايز يفتكر حد بيجيب له حاجة بتعبر له عن حبه".

رأى وكيل شعبة ألعاب الأطفال أن الأسعار العالمية زادت بشكل جنونى، ولكن أبسط شئ أن الناس بقدر الإمكان يحاول أن يسعد نفسه ولو بارتداء ملابس حمراء، وهذا يدل على أن "الناس بتتلكك علشان تفرح".

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.