تقارير المؤسسات الدولية تؤكد صلابة الاقتصاد المصرى أمام كورونا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد -

وأوضح أن الاقتصاد المصرى نجح فى السير بخطى ثابتة ومنهجية استباقية ومرنة، نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، وفى مقدمتها تطبيق الإصلاحات الرامية إلى النهوض بمعدل النمو، واحتواء نسب عجز الموازنة، ومعدلات التضخم، فضلاً عن اتخاذ الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى مساراً تصاعدياً، فى ظل انتعاش الأنشطة التجارية وتعافى قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج، وغيرها من مصادر النقد الأجنبى، ما أسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، وتماسكه وصموده فى مواجهة التحديات، وإنقاذه من تأثيرات جائحة كورونا التى أضرت بالعديد من الاقتصادات العالمية، وهو الأمر الذى انعكس بدوره على تحسن المؤشرات الاقتصادية، وحظى بإشادة كبيرة من المؤسسات الدولية.

وركز التقرير، على توقع البنك الدولى بأن تعود مصر إلى مسار النمو الذى كانت عليه قبل جائحة كورونا، لافتاً إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصرى سيرتفع من 3.3% للعام المالى 2020/2021 إلى 5.5% للعامين الماليين 2021/2022، و2022/2023.

وأوضح التقرير أن تلك التوقعات مدفوعة بكل من تعافى الاقتصادات العالمية ولا سيما الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، فضلاً عن عودة تعافى القطاع السياحى وزيادة صادرات الغاز، بالإضافة إلى النمو المستمر بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك انتعاش قطاعى التشييد والبناء والعقارات.

واستعرض التقرير، التحسن فى أبرز المؤشرات الاقتصادية، ليتوقع البنك الدولى تراجعاً فى العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 6.8% عام 2022/2023، مقارنة بـ 7.2% عام 2021/2022.

وبشأن الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، توقع البنك الدولى أن يسجل 2% عام 2022/2023، مقارنة بـ 1.8% عام 2021/2022، أما عن عجز الميزان التجارى فتوقع البنك أن يتراجع إلى 9.6% عام 2022/2023، مقارنة بـ 10.5% عام 2021/2022.

وفى السياق ذاته سلط التقرير الضوء على تعقيبات البنك الدولى، فيما يخص الإصلاح الاقتصادى، مؤكداً أن تلك الإصلاحات التى ساعدت على استقرار الاقتصاد الكلى خلال السنوات الماضية، أسهمت فى بناء القدرة على مواجهة التحديات المتعلقة بأزمة كورونا.

وعلى صعيد التصنيف الائتمانى ثمن البنك مواصلة مصر جهودها لمعالجة التحديات الاقتصادية المختلفة، ما جعل وكالات التصنيف الائتمانى الدولية تبقى على توقعاتها المستقبلية لمصر عند "مستقرة" رغم الأزمة العالمية الحادة.

وفيما يتعلق بالتضخم، وفقاً للتقرير، ذكر البنك الدولى أن معدل التضخم لا يزال فى حدود النطاق المستهدف من قبل البنك المركزى المصرى وهو 7% (±2%) فى الربع الأخير من 2022، كما أشاد بما شهده النشاط الاقتصادى ومصادر النقد الأجنبى من انتعاش، وبدء القطاعات الموجهة نحو التصدير فى استعادة عافيتها.

وبالإضافة لما سبق من تعقيبات على النشاط الاقتصادى فى مصر، أوضح البنك أن احتياطيات النقد الأجنبى تقل عن الذروة التى بلغتها قبل تفشى جائحة كورونا عند 45.5 مليار دولار، لكنها ظلت عند مستويات وفيرة نسبيًا بلغت 40.8 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2021 لتغطى 7 أشهر من واردات السلع.

يأتى هذا فيما أبرز التقرير إشارة البنك لصمود القطاع المصرفى المصرى فى وجه تحديات أزمة كورونا، ومواجهته الجائحة بسيولة قوية وربحية مستقرة، مؤكداً أن السلامة المالية للبنوك لا تزال ملائمة حتى بعد صدمة فيروس كورونا، كما توقع أيضاً أن تستأنف نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى مسارها النزولى فى الأجل المتوسط.

واستمراراً لاستعراض شهادات الثقة من جانب المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، تناول التقرير توقع وكالة موديز، تحسن تصنيف مصر الائتمانى بفضل استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وخفض معدلات الدين.

وركز التقرير، على شهادات موديز فيما يخص وضع مصر الائتمانى، مؤكدةً أن الاقتصاد المصرى يدعمه سجل حافل من الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يتوازن مع التحديات الناشئة عن متطلبات التمويل الكبيرة.

كما أشار إلى أن مصر لديها قاعدة تمويلية محلية واسعة، بالإضافة إلى توافر احتياطيات النقد الأجنبى بما يتجاوز مدفوعات الدين الخارجية والتقلبات فى تدفق رأس المال، إلى جانب استعادة تحقيق فوائض أوليه بالموازنة لمستويات ما قبل جائحة كورونا، بما يتوازن مع خطة خفض الدين بداية من السنة المالية 2022/2023.

وأظهر التقرير أن تحسين مصر لتصنيفها الائتمانى مستقبلاً، يرتبط باستمرار ضبط أوضاع المالية العامة، وتحقيق خفض ملحوظ فى نسبة الدين العام الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى، فضلاً عن تحقيق خفض ملحوظ فى إجمالى مدفوعات الدين كنسبة من الإيرادات، مع استمرار إطالة آجال استحقاق الديون، بالإضافة إلى التحسن المستدام فى سوق العمل والصادرات غير البترولية.

وكشف التقرير عن توقعات وكالة موديز بتعافى الاقتصاد المصرى ومؤشرات الدين خلال عام 2021/2022، ليسجل معدل النمو الاقتصادى 5.5%، كما توقعت أن يصل عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 3.5%.

يأتى هذا فيما جاءت التوقعات بشأن إجمالى الدين العام الحكومى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 89.8%، وأن تصل مدفوعات فوائد الدين كنسبة من الإيرادات إلى 43.8%.

واستكمالاً لاستعراض شهادات الثقة من جانب المؤسسات الدولية، ركز التقرير على تأكيد الإيكونوميست أن مصر لم تعانِ من انكماش اقتصادى طيلة جائحة كورونا، ومن المتوقع عودة التعافى لمستويات ما قبل الجائحة، لتتحسن التوقعات بشأن معدل النمو الاقتصادى مسجلة 5.4% عام 2021/2022، و5.6% عام 2022/2023، و5.7% عام 2023/2024.

وشملت التوقعات، وفقاً للتقرير، بأن يكون قطاعا البناء والطاقة محركين رئيسيين للاقتصاد خلال السنوات المقبلة، وأن ينتعش قطاع السياحة، بالإضافة إلى أنه مع اتساع نطاق النمو وانخفاض معدلات البطالة، ستظل معدلات نمو الاستهلاك قوية خلال الفترة من 2022 إلى 2026.

وأظهر التقرير التوقعات بشأن تراجع معدل التضخم، ليسجل 6.3% عام 2022، و5.7% عام 2023، و5.1% عام 2024، فيما توقعت الإيكونوميست تراجع عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 3.9% عام 2021/2022، و3% عام 2022/2023، و2.9% عام 2023/2024.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبقى العجز عند متوسط 2.9% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من 2022 حتى 2026، مقارنة بـ 4.4% خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

كما جاءت التوقعات بشأن الاستهلاك الخاص كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليسجل 4.7% عام 2021/2022، و5.4% عام 2022/2023، و5.7 عام 2023/2024.