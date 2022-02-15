تفتيش هاتف الزوج والإدمان والطلاق.. الإفتاء تحسم الأمور الشائكة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى لقاء مع الإعلامى أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتى" المعروض عبر شاشة قناة صدى البلد، قال مجدى عاشور، إن الزوجة من حقها أن تطلب الطلاق من زوجها حال خوفها على أولادها، ونفسها منه؛ بسبب إدمانه للمخدرات.
مستشار المفتى، أوضح أن ذلك يأتى بعد محاولة الأسرة علاج الأب المدمن، فإذا تعذر ذلك، فلا حرج على المرأة أن تطلب الطلاق فى تلك الحالة.
ولفت عاشور إلى أنه لا يجوز أن "تفتش" الزوجة فى هاتف زوجها أو العكس، إذ أن ذلك من يهدم الثقة والمودة والرحمة، والأصل حسن الظن دائما، ويندرج تحت قول الله "ولا تجسسوا".
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