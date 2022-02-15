عاجل.. وفاة الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركى للأقباط الكاثوليك

جدة - نرمين السيد - والأنبا يوحنا قلته، ولد بقرية القطنة بطهطا سنة 1937م، والتحق بالمدارس الكاثوليكية، وصار كاهنًا فى 25-9-1960م ثم حصل على ليسانس الدراسات العربية والإسلامية سنة 1965م ثم الماجستير سنة 1972م فالدكتوراة سنة 1981م من جامعة القاهرة.

تولى مسؤولية الإعلام والصحافة واللجنة المصرية الكاثوليكية للعدالة والسلام ورعى كنيسة السجود بشبرا سنة 1962م، وحصل على درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة سنة 1981م فى " دراسات المستشرقين الفرنسيين للشعر العربى"، وقام بتدريس الأدب الفرنسى بأكاديمية الفنون خلال الفترة من 1981م إلى عام 1986م، وتولى مسؤولية المعاون البطريركى للأقباط الكاثوليك سنة 1986م حتى العام الماضى.

وفي أغسطس الماضى، هنأت الكنيسة الكاثوليكية الأنبا يوحنا قلته بمناسبة تذكار سيامته أسقفا.