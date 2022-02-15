محليه النواب تناقش مخلفات الترع والمصارف بحضور وزير الري..اليوم

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/679516/محليه-النواب-تناقش-مخلفات-الترع-والمصارف-بحضور-وزير-الرياليوم

10:26 ص - الثلاثاء 15 فبراير 2022

تعقد لجنة الادارة المحليه بمجلس النواب، برئاسة النائب احمد السجيني اجتماعا اليوم الثلاثاء، لاستمرار مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: حاتم أحمد عبد العزيز، خالد بدوى بشأن : تراكم القمامة والمخلفات ببعض الترع والمصارف بمركز ههيا - محافظة الشرقية - مثل (ترعة دبوس - ترعة الشيخ عطا - ترعة أم الشوك - ترعة بني عامر) والعديد من الترع الأخرى، وتقدمت بأكثر من شكوى إلى الجهات المعنية بهذا الشأن لإزالة المخلفات المتراكمة، ولكن دون جدوى، فضلا عن غياب الدور التنسيقي بين الوزرات المعنية، كالتنمية المحلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الموارد المائية والري، البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضي) في شأن نظافة الطرق الرئيسية والفرعية وضفاف المجاري المائية الأمر الذي أدى إلى تراكم القمامة لعموم محافظات الجمهورية، وبخاصة شوارع مركز الإبراهيمية - محافظة الشرقية، ومدى تأثير ذلك على الصحة العامة للمواطنين نتيجة انتشار الأوبئة وتشويه الذوق العام، ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.