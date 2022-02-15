أحمد فلوكس منتقدًا إلهام شاهين: «الشاشة دي بتربي أجيال مش بتعمل أوضاع»

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فتح الفنان أحمد فلوكس النار على النجمة القديرة إلهام شاهين، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول كون القبلات في الأفلام شئ راقي لا يقلل من مكانة الفنانة.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنانة أحمد فلوكس للنجمة إلهام شاهين.

أحمد فلوكس يفتح النار على إلهام شاهين

ووجه فلوكس انتقادًا لاذعًا لإلهام من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "بعيدًا عن معزتك و معزة أخواتك عندي و أني بعتبرك بميت راجل لاهلك و اللي عملتيه ليهم كلهم.. بس ممكن أستاذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده".

وتابع: "البوسه بنعتبرها حاليا منافيه للاداب.. امال امتي يا فندم نعتبر الشي منافي للاداب، لما نلاقي العيل نازل و بشهاداته كمان هنا يبقي سفاله مثلا، طب سيبك من ده كله.. الدين ايه! الشاشه دي بتربي اجيال و بتشكل وجدان مش بتربي وحوش و بتعمل اوضاع".

أحمد فلوكس يستنكر المشاهد العارية بالفن

وأضاف: "احيه و علي كده بقي احنا نعتبر الأفلام السكس لافلام تثقيفية تعليميه إرشاديه الغرض منها التعليم و التمرين و انها افلام هادفه.. اقسم بالله انا هادفه في البرد من كتر الانفعال، سامحيني انا بحبك بس مابقتش قادر استحمل.. يا جماعه الشيطان نفسه مش مصدق اللي احنا كابشر بنعمله و بيستغفر ربنا".

واختتم حديثه قائلًا: الأفلام بقت مرجعيه و النوافل بقت مهرجانات و الزكاه بقت نقطه و الحج بقي تشكيل، اسف جدا و مش عاوز اسمع كلمه حريه الفن، حريه الفن دي ابقي اشرحها لامك ليله الدخله مش لينا احنا.. و مش عايز اسمع كلمه حريه التعبير.. لان حريه التعبير باردو اشرحها لامك يوم الدخلها و ازاي تعبر بجميع الاصوات اما للشعب لا، كفايه حريات".

أحمد فلوكس يساند دليلة في أزمتها مع النقاية

من جانبه، ساند الفنان أحمد فلوكس الفنانة دينا حسن الشهيرة بـ دليلة، في أزمتها مع نقابة المهن التمثيلية بعد اتهامها بالإساءة لفنانات مصر.

وكتب فلوكس عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: "أنا مكنتش حابب اتلكم نهائي عن اي حاجة تخص الشغلانه دي بس ماقدرش اشوف افتري قصاد عيني و مش افتري بس لا ده كمان تعريض عشوايى مبني علي عشوايه السان نفسه مش مصدقها و عارف انها كدب".

وتابع:" يعني البت تعافر و كمان تقاضيه، بما اني كنت في المهنه دي ٢٠ سنه انا اللي هارود .... اه المهنه دي و كل ما له علاقه بالفن كده و بيطلعوا أمنا، علشان ننجح الاقليل جدا منهم .... حتي الراجل لو ماشلش الشنطه و باس الايادي و طبعا مش محتاج اقولك الباقي مش هايبقي".

واستطرد: "ايوه البنت دي بتتكلم اللي شافتوا و في غيرها كتير حصلهم كده و اعرف ناس منهم اتعقدوا و راحو اشتغلوا في دهب.. اه بيحصل اوسخ من كده وانت عارف حتي الرجاله، يا راجل ده في واحد اتنجم و بقي نجم لمجرد انوا رافق منتجه ٥ سنين.. تقاضي مين و تشوه مين و ايه المشكله انها مجهوله. ماهي عاوزه تنجح”.

وأردف: "اسكت و بلاش كده و عموما بقي موضوع البنت دي باقي موضوعي الشخصي و اي حد يعرفها خلوها تتواصل معاها لو سمحتم و اي حد هايجي ناحيتها هايبقي بيجي ناحيتي انا شخصيا و طبعا مش محتاج اقول هاعمل ايه في امه .... و هافرجكم الفشله دي لما تتعامل كابني ادمه مش عاهره و كا فنانه مش مكنه لاموخذه شوف دي هاتكون فين". واختتم حديثه قائلًا: "لو سمحتم اي حد يعرفها يوصلها ليا فورا.. و ده تحدي بيني و بين كل السوق و كل ما لهو علاقه و وعد مني لو مكنش اللي جاي زمن المحترمين مكنش راجل، اما د اشرف فا نصيحه ليك.. انت محتاج تقعد مع نفسك شويه و من الواضح ان ده المفروض من الفتره".