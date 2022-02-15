«اللي هلمحه همرجحه».. أحمد فلوكس يوجه رسالة نارية للصحفيين (فيديو)

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ظهر الفنان أحمد فلوكس في فيديو له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات فيسبوك، وهاجم فيه الصحافة بشكل كبير، نظرًا لتحريف كلام والده أحمد فلوكس الذي حل كضيف مع الإعلامية لميس الحديدي، بشأن أن الفن لا يمثل مصدر رزق ثابت وأنه لولا عمله كمهندس ومعاشه من هذا المجال لكان في حالة فقر.

دوت الخليج يرصد لكم هجوم الفنان أحمد فلوكس على الصحافة بعد تحريف تصريحات والده في برنامج كلمة أخيرة.

أحمد فلوكس يهاجم الصحافة

حل فاروق فلوكس كضيف في برنامج «كلمة أخيرة» وصرح العديد من التصريحات بشأن عدم إعتماده على الفن في الماديات، وأن الفن لا يعتبر مصدر رزق ثابت، وأنه يعيش خلال هذه الفترة على معاشه من عمله كمهندس وأنه لو كان معتمد على الفن كان زمانه “بيشحت”.

وحرفت الصحافة تصريحات فاروق فلوكس، مما أثار غضب أبنه أحمد فلوكس بشكل كبير وتوعد للصحافة التي تنشر الشائعات.

تصريحات أحمد فلوكس المهاجمة للصحافة

_ ٩٠٪؜ من الناس اللي بتكتب مش خريجي صحافة وناس مش عارفين التعبيرات اللغوية معناها ايه و مبيجروش غير ورا التريند

_ كل اللي عملوا التريند ده مذكورين في القرآن “مضللين- منافقين- كاذبين”

_ أبويا قال أنه لولا شهادته الهندسة كان هيبقى بيشحت

_ فالصحفيين طلعوا منشطات بأنه فاروق فلوكس قاعد بعصاية بيشحت

_ وأنه ابنه راميه وسايبه مش لاقي ياكل

_ اتقوا الله عشان بعد كده اللي هلمحه همرجحه

_ والصحفيين دول منافقون وكاذبون ومضللون

_ عاملين زي اللي بيجري وراء جيبة عريانة وهو ميعرفش هيلاقي ايه تحتها

_ احنا أسرة محترمة متشوهوش صورتنا

_ أنتوا بوابين مش إعلاميين

أحمد فلوكس وتصريحات هادي الباجوري

وفي سياق آخر، كتب فلوكس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ناس مين اللي بتسيب بناتها وزوجاتها تلبس مايوه عريان مش فاهم، اتكلم عن نفسك يا ريس وعن نوعك.. أنت ماعندكش مشاكل أن مراتك تتباس ده موضوعك مش موضوعنا".

وتابع فلوكس: "براحتك.. لكن ده أنت وده نوعك أنت إحنا لا، أنت بتقول ايه اتقِ الله.. امتى المهنة تنضف؟ يعني واحد بيشم يبقى كل الناس شمامة واحد فاشل تبقى كل الناس فشلة، وللأسف الكلام متاخد عنوان".